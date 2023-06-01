きょうの為替市場はドル高が一服する中、ユーロドルは買い戻しが出ている。一時１．１６５５ドルまで買い戻されていたが、本日１．１６７０ドル付近に来ている２００日線の下での推移に変化はない。一方、ユーロ円は上値の重い展開が続いており、一時１８２．４０円付近まで下落。２１日線の下での推移が続いている状況。 今回のユーロ安の主因は安全資産需要によるドル高ではなく、エネルギー価格