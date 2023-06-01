トルコ国防省は4日、イランから発射された弾道ミサイルがトルコ領空に飛来し、NATO（北大西洋条約機構）の部隊によって迎撃されたと発表しました。トルコ国防省によりますと、ミサイルはイラクとシリアの領空を通過した後、トルコ領空に向かいましたが、東地中海に展開するNATOの部隊が迎撃したということです。迎撃後の破片はトルコ南部ハタイ県に落下しましたが、死傷者はいませんでした。アメリカとイスラエルによるイラン攻撃