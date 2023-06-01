アメリカの中間選挙に向け、共和党と民主党がそれぞれ候補者を決める予備選が行われ、テキサス州での連邦議会上院選の民主党候補者の指名争いでは、「新星」と注目される穏健派のタラリコ州下院議員が勝利しました。民主党ジェームズ・タラリコ候補「今夜、我々の選挙はアメリカにショックを与えた」アメリカでは3日、南部の3つの州で11月の中間選挙に向けた予備選挙が行われました。このうちテキサス州での連邦上院選の民主党の