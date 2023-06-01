その後、ドル円は戻り売りが続いており、１５６円台に下落。本日安値圏での推移となっている。地政学リスクによる市場の変動が高まる中、円相場は介入リスクが再び意識され、短期のヘッジ需要が強まっている。 オプション市場では１週間物のドル円の下落リスクへのヘッジ需要が、この３週間で最大の水準に達した。市場心理が徐々に変化したというよりも、短期リスクに備える動きを投資家が強めていることを示している。