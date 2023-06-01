3月5日（木）深夜 1:45〜2:15 放送黒田プロデュース!大阪から淡路島・徳島の旅▼大興奮の阿波踊り体験▼黒田おすすめ絶品ちゃんこを予約のはずが…▼横暴東野、ヒンシュクコメント連発▼ボケない黒田に東野岡村が猛クレーム、大バトルに▼絶景ホテルの夜景&日の出を満喫