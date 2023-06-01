「高知でジョン万次郎の旅」第1話今回から「ビビる大木おすすめ 高知でジョン万次郎の旅」がスタート！ゲストは初登場、ビビる大木さん！大木さんのジョン万次郎への愛をたっぷりと感じる今回の旅、ご期待ください！