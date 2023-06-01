イラン情報省の工作員がアメリカの当局者側に戦闘の終結の条件について協議するよう申し出ていたとニューヨークタイムズが報じました。一方、イランメディアはこの情報を否定する報道をしています。ニューヨークタイムズは4日、イラン情報省の工作員が最初の攻撃を受けた翌日に、別の国の機関を通じてアメリカのCIA＝中央情報局側に対し、戦闘終結の条件について協議するよう申し出ていたと報じました。中東の当局者などの情報とし