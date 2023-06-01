ボートレース若松の「ミッドナイトレース西部ボートレース記者クラブ杯」は４日、予選４日目が行われた。西岡蒼志（２１＝香川）は６Ｒ、３コースから４着と一歩後退も「変わらず出足はいい。伸びも普通はありますね」と手応えはある。前節の尼崎ではキャリア初となる優出を果たしたが、「転覆して、申し訳なかった。悔しかったし、ふがいない」と、ほろ苦い優出デビューとなった。今節は舟足は良好で、２節連続の優出へ期待