Image: Apple どちらにしようかな。カラフルな4色展開で、春らしい装いのMacBook Neo。実は、SSDの容量違いで2モデルあります。256GBモデルが9万9800円、512GBモデルが11万4800円。その差は1万5000円です。SSDが256GBアップするだけで1万5000円かーと思った貴方、それだけじゃないんですよ。Touch IDは512GBモデルにしか付いていないんです。 Image: