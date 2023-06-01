ボートレースまるがめの「大阪スポーツカップ」は４日、準優勝戦が行われ、優勝戦に進むベスト６が決定した。丹下将（４０＝愛知）は準優１０Ｒ３コースから握って２着を確保し優出を決めた。「悪くなかったですよ。かかりが良かったしレース足系がいいです。スタート勘もそれほどズレてない」と相棒６２号機はまずまずの仕上がり。最近４節で３優出。優勝戦に向けて「展開を突ける足はあります」とキッパリ。昨年２月下関以