ボートレース蒲郡の「愛知バス杯争奪ＡＢＣツアーカップ」は４日、準優進出戦が行われた。小池哲也（３６＝大阪）は準優進出戦８Ｒに３号艇で登場。ピット離れで２コースを確保すると原豊土をジカまくりで攻略して１着でゴールした。２連率３８％の相棒３５号機は「欲を言えばスリット後の伸びは欲しいけど、ピット離れはいいし足はターン回り中心にいいと思う」と好仕上がりだ。２０２６年後期勝率は６・４６（４日現在）