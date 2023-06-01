5日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1920円高の5万6170円と急騰。日経平均株価の現物終値5万4245.54円に対しては1924.46円高。出来高は2万3992枚となっている。 TOPIX先物期近は3743.5ポイントと前日比105.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は109.83ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物