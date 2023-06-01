ボートレースびわこの「びわこヴィーナス！第６回酒処京都新京極スタンド杯」は４日、予選２日目が行われた。孫崎百世（３７＝滋賀）は３Ｒ、３コースからまくってバック先頭。２周１Ｍでは１号艇の山下夏鈴を先に回して差し返し白星を手に入れた。ただ、舟足に関しては「ペラを叩き変えたけど、全体的に物足りない。特に直線が弱い。ペラをやっていきます」と不満顔で底上げを図る。師匠の君島秀三が心の支え。「優しいし、