ボートレース福岡の「ニッカン・コム杯」は４日、準優勝戦が行われた。蒲原健太（３２＝佐賀）が１枠で登場した準優１１Ｒ、驚きの勝ちっぷりだった。イン先マイを狙うも沖島広和が５コースから角度良く強襲。これが決まったように見えたが、バックであっさり捕まえると、２Ｍまでには完全に突き放して白星。「完全にまくられていたけど、バックで前まで行くとは思わなかった。自分でもびっくりするぐらいすごい足」と驚きなが