世界平和統一家庭連合＝旧統一教会に対し、東京高裁は解散を命じる決定をしました。これを受け、教団の清算手続きが始まりました。旧統一教会の高額献金の問題をめぐっては、東京地裁が去年、解散を命じましたが、教団側は決定を不服として即時抗告していました。東京高裁はきのうの決定で、信者らによる違法な献金の勧誘について、「極めて悪質で、多額の財産上の損害および多大な精神的苦痛が発生し、家族・親族にも影響を及ぼし