ボートレース徳山の「日本財団会長杯争奪戦」は４日、準優勝戦が行われた。黒野元基（２９＝愛知）は準優１１Ｒ、２コースから差して２着を確保。「変わらず足は悪くなかった。特にスリット近辺の行き足が良さそう。出足関係は普通」と舟足は上位級だ。近況の活躍ぶりが目を引く。昨年１１月に三国と江戸川でＶ、１月蒲郡、前節の２月三国を制し今年すでに２Ｖ。２０２６年後期勝率は自己最高を大きく更新する７・８０で全体