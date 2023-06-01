ボートレース尼崎の「ダイスポカップ」は４日、３日間の予選が終了。優勝戦に進むベスト６が決定した。土屋智則（４１＝群馬）は３日目、５Ｒでは５コースからまくり差して２着、９Ｒは２コースから差して１着。予選最終日を２、１着としたが、予選１１位で優出は逃がした。今節は初日選抜戦１着発進も２日目６、５着とリズム降下。「２日目は大失敗。ペラをやって全部がだいぶ良くなりました。初日後半に近づきました」と機