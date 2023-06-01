◇強化試合ドミニカ共和国12―4タイガース（2026年3月3日サントドミンゴ）ドミニカ共和国が強力打線が逆転勝ちに導いた。1点を追う4回、タティスの適時二塁打で同点に追いつき、J・ソトの2ランで勝ち越した。さらにマチャド、カミネロの2者連発が続き、この回3発で5得点。19安打、12得点と止まらなかった。試合前には昨年4月に起きた、首都サントドミンゴのナイトクラブの屋根崩落事故の犠牲者を追悼。大リーグ機