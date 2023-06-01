◇オープン戦ドジャース5ー4ガーディアンズ（2026年3月3日グッドイヤー）ドジャースの佐々木は立ち上がり制球に苦しみ、初回に1死も奪えないまま満塁弾を浴びた。さらに次打者をこの日早くも3個目の四球で歩かせて一度降板した。特別ルールで2回から再登板すると、2イニングを打者6人でパーフェクトに封じた。2回に入ってすぐ、上半身が三塁側に傾いていると察知した。微調整すると、球威も制球力も取り戻した。直球は最