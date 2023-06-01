◇強化試合ベネズエラ1―3アストロズ（2026年3月3日ウェスト・パームビーチ）ベネズエラは打線がつながりを欠きアストロズに逆転負けした。2回にアブレイユが三塁打を放ち、ガルシアの中前適時打で1点を先制した。ただ、アクーニャと昨季49本塁打のE・スアレスはともに4打数無安打。終盤に救援陣が崩れた。日本とは準々決勝でぶつかる可能性がある。首位打者3度のアラエスは「ベネズエラの名を背負うことは特別なこ