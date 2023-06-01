◇強化試合米国15―1ジャイアンツ（2026年3月3日スコッツデール）米国は強化試合初戦から投打に圧倒した。登板予定の投手全員を起用するため特別ルールで延長10回まで戦い、切れ目のない攻撃で19安打、15得点。投げては先発スキーンズを含む7人で6安打1失点、12三振を奪った。五輪史上最多の金メダル23個を獲得した競泳界の「怪物」マイケル・フェルプス氏が前夜の食事会でスピーチし「2位では意味がない」などと熱