6日に行われるミラノ・コルティナパラリンピックの開会式をドイツ選手団がボイコットすると発表しました。ロシアとベラルーシが国として参加することに強く反発しています。ドイツの障害者スポーツ協会は、6日に行われるミラノ・コルティナパラリンピックの開会式を選手団がボイコットすると発表しました。競技には参加するということです。IPC＝国際パラリンピック委員会は、ロシアの選手6人とベラルーシの選手4人について、国を