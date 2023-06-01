早咲きの桜が見頃を迎えるなど、着実に春が近づいてきていますが、それと同時に花粉飛散のピークも迎えています。各地で花粉が“大量飛散”した一日、街中にはマスク姿の人が目立ちました。3日は一日、雨が降った東京ですが、4日は一転、晴れ間が戻って気温が上昇し…記者「東京・お台場です。風で木々が大きく揺れています」風も強い一日になりました。「雨が降った翌日」、「晴れて」かつ「風が強い」。そんな日に厄介さを増すの