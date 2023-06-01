米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30 原油+347.5万（4億3928万） ガソリン-170.4万（2億5313万） 留出油 +42.9万（1億2078万） （クッシング地区） 原油+156.4万（2646万） ＊（）は在庫総量