３日、河南省許昌市の灞陵橋（はりょうきょう）風景区で、獅子舞を見る人たち。（ドローンから、許昌＝新華社配信／牛書培）【新華社北京3月4日】中国は3日、旧暦1月15日の元宵節を迎え、各地でさまざまなイベントが行われた。３日、山東省青島市の西海岸新区で行われた元宵節のパフォーマンス。 （青島＝新華社記者／李紫恒）３日、河南省焦作市で披露された無形文化遺産の伝統舞踊「高抬火轎（こうたいかきょう）」。（