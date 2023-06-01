クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督は、フランス代表FWジャン・フィリップ・マテタが復帰に近づいていることを明かした。4日、イギリス『BBC』が同指揮官のコメントを伝えている。現在28歳のマテタは、2021年1月にマインツから加入すると、ここまでクラブ通算186試合出場で56ゴール13アシストを記録。プレミアリーグ2季連続2桁ゴールを記録しており、昨シーズンのFAカップ制覇にも貢献している。マテタは