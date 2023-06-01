スピードスケートの世界選手権に向け、本番会場で調整する高木美帆＝4日、ヘーレンフェイン（共同）【ヘーレンフェイン（オランダ）共同】スピードスケート女子で5日開幕の世界選手権を最後に現役引退を表明した高木美帆（TOKIOインカラミ）が4日、開催地のオランダのヘーレンフェインで報道陣の取材に応じ「順位もそうだが、自分のスケーティングやトライしていることに対し、最後まで挑みにいきたい」と心境を述べた。高木は