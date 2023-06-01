お笑いコンビ「ぺこぱ」（シュウペイ、松陰寺太勇）が４日、都内で「はたらく人ファーストアワード２０２５」に出席した。従業員を大切にしている企業をたたえる授賞式。２人は共に茶色を基調とした制服で登場し、居酒屋のバイトで出会った頃を回想。松蔭寺はコンビ結成の裏側を「初対面で『伝説を作りたい』と言われたことが心に響いて」と明かした。今や結成１９年目。２人はこれまでの活動を振り返る「はたらく人ファース