日本時間０時３０分に米週間石油在庫統計（02/21 - 02/27）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 週間石油在庫統計（02/21 - 02/27）00:30 予想N/A前回1598.9万バレル（原油在庫・前週比) 予想N/A前回-101.1万バレル（ガソリン在庫・前週比) 予想N/A前回25.2万バレル（留出油在庫・前週比)