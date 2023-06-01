【ヘーレンフェイン（オランダ）共同】スピードスケート女子で5日開幕の世界選手権を最後に現役引退を明らかにした高木美帆（TOKIOインカラミ）が4日、開催地のオランダのヘーレンフェインで取材に応じ「自分のスケーティングやトライしていることに対し、最後まで挑みにいきたい」と述べた。