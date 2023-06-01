板野友美が４日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」に出演。衝撃の自宅家賃を公表した。番組では「持ち家ＶＳ賃貸結局どっちが得なのか大激論」が放送された。板野が家賃を「２００万円超」と明かし、上田晋也ら共演者が「ええーっ！？」「あり得ない！」「マジか！？」と声を上げ、騒然となった。板野は「夫と折半してます。家を買おうか迷ったんですけど」と言いながら、広大な自宅が紹介された。「家を買うか悩