神戸がデンマーク1部ブレンビーFW内野航太郎（21）を獲得することが4日、決定的となった。複数の関係者によると、6月末までの期限付き移籍。一両日中にも正式発表される見通しという。パリ五輪出場権を懸けた22年U―23アジア杯に唯一大学生で選出された内野は、昨年7月に筑波大卒業を待たずに渡欧。開幕前の練習試合で得点を挙げるなどアピールできていたが、リーグ戦5試合出場のみで昨年11月2日のシケルボー戦以来出場機会が