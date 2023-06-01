イラン情勢の緊迫化を受け、小泉防衛大臣は自身のSNSを更新し、邦人の退避が困難となる場合に備え、邦人輸送のための自衛隊機の派遣準備に着手したと明らかにしました。そのうえで、▼現地に滞在する邦人の状況把握、▼自衛隊の部隊を進出させるルートの検討、▼使用する機体や要員の選定など、「具体的な準備を進め、出国に向けた調整に入ります」としています。