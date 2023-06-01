【モデルプレス＝2026/03/05】福岡ソフトバンクホークスの松本裕樹投手、大津亮介投手、野村勇選手、柳町達選手、正木智也選手が、5月1日発売の「anan」（マガジンハウス）2494号スペシャルエディションの表紙に登場。スタイリッシュなスーツ姿を披露している。【写真】昨年「anan」表紙登場の球団、鍛え抜かれたボディ披露◆福岡ソフトバンクホークス「anan」と初コラボ2024年に小久保裕紀監督が就任し、2年連続のパ・リーグ制覇