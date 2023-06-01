一人一人ができることを行う、リーダーを持たない分散型の自立組織を活用して商店街の再生を進めています。香川県の父母ヶ浜。潮が引く干潮に夕暮れが重なると、水面が鏡に変わる大自然の不思議が訪れます。人口約5000人の小さな港町に年間50万人の観光客が訪れる人気を地域の活性化につなげる取り組みが進んでいます。香川・三豊市仁尾地区は、かつて製塩業で栄えた昔をしのばせる建物がいくつも点在しています。こうした建物を取