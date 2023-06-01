無印良品の超音波アロマディフューザーといえば、無印良品のお店に行ったことがある方なら、もうもうと霧状の水分を噴出する円筒型のランプの姿を一度は目にしたことがあると思います。 筆者宅でも大・小のモデルを10数年前に購入し、長年、特に冬場などに稼働し続けてくれています。 本体のタンク内に入れた水とエッセンシャルオイルを、超音波でミスト化させて香りを拡散させる本製品。ざっくり言うと