【ニューヨーク共同】4日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は小動きで始まり、午前10時現在は前日比83.07ドル高の4万8584.34ドルを付けた。緊迫化する中東情勢の行方を見極めようと投資家が警戒感を強め、値動きは限られた。