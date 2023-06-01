新年度予算案の審議をめぐり、与党側は異例となる土曜日に質疑をおこなう日程を野党側に提案しました。野党側は回答を保留していて、反発を強めています。新年度予算案の審議をめぐり与党側はきのう、衆議院・予算委員会の理事会で、今月7日の土曜日に一般質疑、9日に集中審議を実施する日程を野党側に提案しました。土曜日に審議が行われれば異例のことで、野党側は回答を保留し、引き続き協議することになりました。こうしたなか