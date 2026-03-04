モデルで女優の本田紗来（１８）がＳＮＳで高校卒業を伝え、学校名を明かして話題となっている。２日付で「高校を卒業しました」と記して学校で撮影した写真をアップ。看板には「明治大学付属八王子高等学校」とあり、偏差値６９とも言われる難関校だった。本田姉妹の姉・本田真凜は明治大卒。本田望結は早稲田大学。ネットでも話題となり「大学はどこに進学？明治？早稲田？」「まさかの明八」「すごい」「姉妹でＭＥＩＪ