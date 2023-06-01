高校生らが雪崩に巻き込まれ死亡した事故の裁判で、東京高裁は引率した教師3人のうち2人について、実刑を言い渡した一審判決を破棄し、執行猶予付きの判決を言い渡しました。この事故は2017年、栃木・那須町で雪崩が発生し、大田原高校の生徒7人と教師1人が死亡したものです。一審の宇都宮地裁は、業務上過失致死傷の罪に問われた猪瀬修一被告（59）、菅又久雄被告（57）、渡辺浩典被告（63）に禁錮2年の実刑判決を言い渡しました