◇ACL2準々決勝第1戦G大阪1―1ラチャブリ（2026年3月4日パナスタ）G大阪はホームでラチャブリ（タイ）と1―1のドローに終わった。後半39分にチームを救う同点弾を決めたMF名和田我空（19）は「正直、あれは決めて当たり前。あそこで外していたら、ピッチに入った意味がないんで」。後半アディショナルタイムにはバー直撃のFKも放つなど、存在感を発揮した。「きょうのチャンスをモノにできなかったら“もうチャンスはな