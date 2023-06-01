女優の西野七瀬、俳優の本郷奏多が４日、都内でオムニバス企画「ＧＥＭＮＩＢＵＳｖｏｌ．２」（６日公開）の製作発表会見に出席した。映画配給会社・東宝の若手社員による才能発掘プロジェクトとして、若手映画監督が短編オムニバス映画を製作。２人は「インフルエンサーゴースト」（西山将貴監督）に出演する。インフルエンサー集団が火事で命を落とした時に偶然居合せた一般人が犯人扱いされ、炎上することになる。本郷