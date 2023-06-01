西武は「ファミリーフェスタ」として開催される５月５日のこどもの日のソフトバンク戦で、西川愛也外野手（２６）が監修したキッズグラブを、来場された小学生以下の子ども全員に配布すると発表した。西武ではこどもたちに野球を好きになってほしいという思いから、毎年こどもの日の前後の主催試合で同イベントを開催しており、今回で６回目。今年は昨季ゴールデン・グラブ賞を初受賞した西川が今シーズン使用予定のグラブとほ