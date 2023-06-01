西武は、５月８日〜１０日の楽天戦と、２２日〜２４日のオリックス戦の計６試合を、デニムファッションをテーマとした「おめかしシリーズ」として開催すると発表した。本イベントは、「ベストジーニスト」を主催する「日本ジーンズ協議会」とのコラボレーション企画。目玉イベントとして、ブルーデニムを着こなした１３人の選手たちの中からライオンズの「ベストジーニスト」を選ぶファン投票を、２日よりスタート。ライオンズ