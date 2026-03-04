こちらは、ESO（ヨーロッパ南天天文台）のVLT（超大型望遠鏡）で観測した連星「AFGL 4106」です。りゅうこつ座の方向、約1万光年先にあります。【▲ ESO（ヨーロッパ南天天文台）の「VLT（超大型望遠鏡）」で観測した連星「AFGL 4106」（Credit: ESO/G. Tomassini et al.）】画像の中央で黒い点として並んでいるのは、年老いた大質量星のペアです。実際には強烈な光を放っているのですが、星自身の光が強すぎて観測装置の検出器が