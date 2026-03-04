満額回答が相次いで発表されました。味の素は、2026年の春闘で労働組合側が要求する1万6000円のベースアップに対し、満額回答しました。定期昇給を含めると平均6％の賃上げとなります。一方、サッポロビールも満額で組合側と妥結しました。ベースアップは4年連続で過去最高額となります。