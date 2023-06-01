1976（昭和51）年3月5日、前大蔵省事務次官の高木文雄氏が、膨大な累積債務を抱えた国鉄の新総裁に就任した。東京・丸の内の本社で記者会見し「職員の協力を得て一生懸命やれば、道が開ける」と述べた。83年までの在任中、経営改善に向け大幅な運賃値上げや人員削減などを実施。分割・民営化の下地をつくった。