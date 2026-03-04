【北京共同】中国海運大手、中国遠洋海運集団のコンテナ船部門は4日、中東地域の港湾を発着する航路の輸送サービスについて、新規予約の受け付けを停止したと発表した。海上輸送の要衝ホルムズ海峡の航行が中東情勢の緊張で制限されているためとしている。対象は世界各地とイラクやアラブ首長国連邦（UAE）、サウジアラビアなどを結ぶ海運船。既に船に積み込まれた貨物については、代替港での荷降ろしなどを検討しているとした