人気週刊誌「anan」はソフトバンク選手が表紙を飾る“福岡ソフトバンクホークススペシャルエディション”を販売する。5月1日に発売予定で、みずほペイペイドームで撮影したスーツスタイルやカジュアルスタイルのスペシャルグラビアを掲載。また今季への思いや素顔に迫るインタビューを盛り込む見通し。登場するのは松本裕、大津、野村、柳町、正木の5選手。撮影のメイキング動画も、随時ホークス公式SNSにて公開する。