イランからトルコに向けて発射された弾道ミサイルをNATO=北大西洋条約機構の防空システムが迎撃したと、トルコ国防省が発表しました。死傷者は出ていないとしています。トルコ国防省によりますと、イランから発射された弾道ミサイルは、イラクとシリアの領空を通過してトルコ領空へ向かうと検知され、東地中海に配備されたNATOの防空システムが迎撃し、無効化したということです。トルコ南部に迎撃ミサイルの破片が落下したという